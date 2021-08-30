«Лента.ру» выпустила пятый эпизод «Истории русской поп-музыки»

«Лента.ру» выпустила пятый эпизод спецпроекта «История русской поп-музыки», посвященный 2004 году. Все выпуски будут публиковаться в группе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

В новой части спецпроекта рассказывается о феноменальном успехе написанного Сергеем Шнуровым трека «Мобильник», который стал саундтреком к фильму «Бумер», и проекте Uma2rman, который тоже обрел популярность благодаря кинематографу, а именно — фильму «Ночной дозор». Вспоминается история появления рэпера Сереги, который прославился благодаря другому хиту про BMW — «Черный бумер», становление группы «Звери» и «Банды» во главе с Тимати, а также скандал на пресс-конференции с Филиппом Киркоровым, резко обматерившим журналистку.

Помимо этого, в выпуске — превращение Кати Лель из бэк-вокалистки Льва Лещенко в исполнительницу хитов Максима Фадеева, перевоплощение Славы из безуспешной R&B-певицы в музу Виктора Дробыша и переход Децла к новому амплуа Le Truk.

Посмотреть первый, второй, третий и четвертый выпуски документального проекта можно во «ВКонтакте».

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году.