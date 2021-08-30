Жители Севастополя пожаловались на «сжирающих город» гусениц

Севастополь заполонили гусеницы. О нашествии личинок насекомых рассказала одна из местных жительниц в сообществе «Черный список Севастополь» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина опубликовала несколько снимков, на которых видно, как сотни гусениц ползают по стенам жилых домов. Также она запечатлела изъеденные личинками растения.

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«Хочется задать вопрос правительству: подскажите, кто-то вообще обращает внимание на то, что город сжирают гусеницы? И какие меры применяют по борьбе с вредителями», — написала крымчанка. В комментариях другая жительница пожаловалась, что «эти гусеницы, пока будет американская бабочка, сожрут все деревья, что уже по городу видно». «У нас гусеницы сожрали два дерева, сейчас добрались даже до софоры, жрут вечером так, что хруст стоит, гусеницы ползают по стенам, хоть окна не открывай», — посетовала еще одна женщина.

Некоторые, впрочем, спокойно отреагировали на опубликованные фотографии, отметив, что гусеницы скоро превратятся в красивых бабочек. «Господи, ну каждый год так, это норма, успокойтесь. Вы что, не местные?» — написала одна из участниц форума.

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