Лигалайз вспомнил о трехдневном брождении с Децлом в пустыне

Рэпер Лигалайз рассказал о съемках клипа на песню «Бог есть» в пустыне Сахара

Рэпер Лигалайз (настоящее имя — Андрей Меньшиков) вспомнил о трехдневном брождении с хип-хоп-исполнителем Децлом (Кирилл Толмацкий) по пустыне Сахаре. Артист рассказал об этом в пятой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

В Сахаре Лигалайз и Децл снимали клип на песню «Бог есть». По сюжету, рэперы попадают в ДТП с верблюдом, после чего идут вдвоем по барханам. «В пустыне Сахара мы бродили три дня, провели неделю в Тунисе. Очень здорово, классно [было]», — вспомнил о поездке Лигалайз.

Рэпер назвал песню «Бог есть» одним из самых удачных треков с альбома Децла Aka Le Truk: «Такой взрослый, бессмертный, можно сказать. Очень здорово сделан, с душой».

Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске — он пожаловался на плохое самочувствие, ему вызвали скорую помощь, однако медики не успели спасти музыканта. Артист скончался из-за острой сердечной недостаточности в возрасте 35 лет.

43-летний Лигалайз — бывший участник таких рэп-групп, как «Bad B. Альянс», Bad Balance и «Легальный Бизне$$». Сейчас Меньшиков занимается сольной карьерой.

В пятой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2004 году, успехе группы «Звери» и ремиксах Филиппа Киркорова, а также о самых громких хитах начала миллениума. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, а четвертую — здесь. Первый сезон проекта, посвященный поп-музыке 1990-х, доступен на YouTube.