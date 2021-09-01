В школе Петербурга на учеников рухнул потолок

РЕН ТВ: в гимназии №155 в Санкт-Петербурге на уроке рухнул потолок, никто не пострадал

В классе одной из школ Санкт-Петербурга на учеников обрушилась часть потолка. По предварительной информации, никто не пострадал. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на первом уроке младшеклассников в Гимназии №155 в центральном районе города. В распоряжении телеканала оказалась видеозапись газеты «Известия». На ней видно, что часть перекрытия в основном обрушилась на проход между рядами парт. На полу оказались разбросаны куски панелей, бетона и пыль.

На данный момент неизвестно, что стало причиной обрушения. Ни руководство школы, ни учащиеся пока не прокомментировали произошедшее.

В апреле 2021 года потолок рухнул на учащихся школы №2 города Армавира Краснодарского края. В результате инцидента пострадали три ученика, их госпитализировали. Остальных школьников перевели в другое помещение. Вскоре следователи начали проверку.