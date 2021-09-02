Раскрыты критерии при выборе пригодных к эксплуатации после ДТП автомобилей

Эксперты сервиса «Автотека» рассказали, по каким критериям можно понять, что автомобиль после ДТП пригоден к эксплуатации. Об этом пишет портал «Тарантас ньюс» со ссылкой на пресс-релиз сервиса.

К допустимым для безопасной эксплуатации дефектам относятся сколы, царапины, небольшие вмятины на дверях, багажнике и разбитый бампер, говорится в прес-релизе.

Повреждения лонжеронов, крышки, порогов и стойки, по мнению экспертов, считаются опасными. Отмечается, что в результате нарушения геометрии кузова транспортного средства образуются зазоры, крышки капота и багажника могут заедать при открытии и закрытии, а на стеклах образуются трещины. Даже после ремонта автомобиль с подобным повреждением может быть опасным для использования.

Также в сообщении говорится об отдельном типе повреждения, который представляет особую опасность. Речь идет об автомобилях, у которых отсутствуют активные и пассивные системы безопасности, нарушена геометрия кузова, а сам кузов восстановлен с помощью не заводских деталей.

В пресс-релизе рекомендуется перед покупкой автомобиля проверить его по базам, доступным в интернете. Например, через бесплатную базу на официальном сайте ГИБДД.

Ранее россиянам, которые хотят в этом году купить новый автомобиль, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр порекомендовал отложить покупку на год-полтора, так как, по его мнению, сейчас на рынке наблюдается не только дефицит автомобилей, но и завышение цен на них. Хайцеэр посоветовал автомобилистам потратить лишние деньги на восстановление машины, на которой они ездят сейчас.