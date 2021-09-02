Часто путешествующая россиянка рассказала о нелюбимых нациях соотечественников

Российская туристка, которая часто путешествует по заграничным направлениям, провела опрос среди отдыхающих и турагентов и выяснила, с представителями каких наций соотечественники не любят проводить отпуск. Об этом она рассказала в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам автора, зачастую туристы приходят в агентства и просят подобрать отель, где отдыхают иностранцы, но при этом не хотят, чтобы это были немцы. Она отметила, что на это есть несколько причин, в том числе привычка пожилых жительниц Германии загорать топлес.

Кроме того, путешественница заметила, что соотечественники не любят отдыхать с китайцами. «Они шумные, суетливые и, кажется, вообще никогда не спят. Удивительно, что даже три китайца способны создать видимость, будто у вас за стенкой живет человек 20», — привела она в пример отзыв одного из опрошенных туристов.

Вдобавок россиянам не хочется селиться в одном отеле с англичанами и поляками, поскольку они много выпивают и устраивают шумные вечеринки. «Один турист рассказал мне, что даже дрался с англичанами, потому что те отказались выключить музыку (мужчина отдыхал с женой и маленьким ребенком), а на вежливую просьбу ответили агрессией», — уточнила блогерша.

Также девушка заметила, что туристам из России не нравится отдыхать рядом с турками, так как они громко себя ведут, а их дети иногда «бросаются едой и залезают на столы в ресторанах».

Тем не менее, в заключение девушка добавила, что деление по национальному признаку часто обобщенное и несправедливое. «Сама я не люблю отдыхать только с шумными и буйными туристами, которые не уважают окружающих. И такие люди могут приехать откуда угодно», — подытожила она.

Ранее в августе другая российская туристка отдохнула в Турции раскритиковала менталитет россиян. По ее словам, «наши люди» начинают выпивать алкогольные напитки уже в 10 утра, так как в это время детей можно отвести в мини-клуб и развлекаться.