Названы регионы России с самыми невоспитанными отдыхающими

Жители российских курортов рассказали, из каких отечественных регионов к ним приезжают самые невоспитанные туристы. Опрос среди россиян провел онлайн-сервис бронирования жилья Tvil.ru, его результаты появились в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Так, согласно данным опроса, больше половины респондентов (61 процент) считают наиболее некультурными отдыхающими москвичей и жителей Подмосковья.

При этом на втором месте — приезжающие из Дагестана (20 процентов), а на третьем — из Краснодара (8 процентов).

Кроме того, в антирейтинг попали путешественники из Нижнего Тагила (7 процентов), Ростова-на-Дону (3 процента), Самары (1 процент) и Хабаровска (1 процент).

Ранее в августе российская туристка впервые побывала в Турции и раскритиковала поведение соотечественников. Автор статьи пояснила, что «наши люди» начинают выпивать алкогольные напитки уже в 10 утра, так как в это время детей можно отвести в мини-клуб.

