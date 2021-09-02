Культура
 
Последние новости
Кремль рассказал о последствиях вступления Украины в НАТО
Талибы назвали неразумными требования лидеров панджшерского сопротивления
Назван главный успех Зеленского от визита в США
В Госдуме объяснили выгоду от производства «Спутника V» в США
В Госдуме оценили дебют Карпина в сборной России
Путин назвал увеличение населения на Дальнем Востоке России исторической задачей
Ураган «Ида» обойдется в миллиарды долларов
Сорван выход самого быстрого автомобиля Tesla
В Чечне откроется мечеть имени прадедушки Кадырова
У берегов России обнаружили атомный реактор подводной лодки
Новости партнеров
Прослушать новость

Жигунов рассказал о трудностях во время съемок «Моей прекрасной няни»

Актер Сергей Жигунов рассказал о работе с коллегами из США над «Моей прекрасной няней»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Globallookpress.com

Российский актер Сергей Жигунов на творческой встрече в Екатеринбурге вспомнил о работе с коллегами из США над сериалом «Моя прекрасная няня». Его слова приводит «Московский комсомолец».

58-летний артист признался, что у него возникали трудности на съемочной площадке, так как до этого он не снимался в проектах западного формата ситуативной комедии. «Это американское изобретение, где в павильоне созданы декорации различных мест: комната, автомобиль, кухня, самолет и так далее. На другой стороне сидят люди и смеются», — рассказал Жигунов.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

Он подчеркнул, что команде часто приходилось менять декорации, переходя из одного павильона в другой, из-за чего работать было затруднительно. Актерам помогали американские кинематографисты-консультанты, ранее работавшие над сериалом «Друзья», но у них, по словам Жигунова, не получалось эффективно наладить съемочный процесс.

Ситуация изменилась, когда из сериала уволили западных коллег и в работу над шоу влился сценарист Алексей Кирющенко. Он смог, по мнению артиста, донести до команды идею американского ситкома.

В марте прошлого года Сергей Жигунов заявил, что успех сериала «Моя прекрасная няня», главную роль в котором исполнила его бывшая возлюбленная, актриса Анастасия Заворотнюк вряд ли смогут повторить в ближайшие годы. Он отметил, что многие современные телепроекты сильно уступают в качестве ставшему классическим ситкому из нулевых.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жигунов опроверг появление Заворотнюк на телевидении
Жигунов второй раз ушел от жены ради похожей на Заворотнюк любовницы
Бывший возлюбленный Заворотнюк рассказал об успехе сериала с актрисой
Другие материалы рубрики
Культура16:0223 августа

«Ой, девки, загуляю!»

Как Россия угорела по Шнурову с «Ленинградом», влюбилась в Диму Билана и сплясала под Сердючку
13:1828 августа

Лидера Rammstein «подставил» тверской бизнесмен

11:4228 августа

Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети

11:2128 августа

Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein

Культура16:0116 августа

Встали на поток.

Как Россия оплакивала Михаила Круга, запускала «Фабрику звезд» и танцевала под «Дискотеку Авария»
09:2728 августа

К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция

22:4027 августа

Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной

18:4727 августа

Певицу Агурбаш доставили на допрос в Москве из-за розыска в Белоруссии

Культура00:0216 августа

Суперзвезда из России, ливанское техно и башня для разговора с богом:

что ждать от главного фестиваля лета Signal
18:3227 августа

Основатель «Смысловых галлюцинаций» впал в кому

17:5327 августа

Фестиваль «Дикая мята» будет идти десять дней

17:0627 августа

Опубликована свежая фотография Виктора Пелевина

Россия
Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
Россиян возмутил заасфальтированный люк в Москве
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Россияне смогут оформить временную регистрацию через портал госуслуг
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
Путин прибыл на площадку ВЭФ
Все материалы
Мир
Российский социолог увидел улучшения в жизни афганцев после прихода талибов
Зеленский и Байден завершили переговоры в США
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
В Белом доме назвали условия для вступления Украины в НАТО
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Зеленский попросил Байдена помочь вернуть 450 пленных украинцев
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
Все материалы
Бывший СССР
Украина рассказала об обсуждении России на переговорах в США
Зеленский назвал темы для разговора на встрече с Байденом
На Украине назвали главную интригу встречи Зеленского с Байденом
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
Застрявшим на границе Польши и Белоруссии афганцам привезли гуманитарную помощь
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
Названо число работающих на удаленке россиян
«Бизнес в объективе».
ПСБ проводит фотовыставку на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге
Японский гигант запретил сотрудникам курить дома
Бесплатный билет в мир искусств.
Как правительство РФ стимулирует молодежь посещать учреждения культуры
Глава Минтруда заявил о выходе российского рынка на допандемийный уровень
Замглавы Минфина рассказал о попытке мошенников обмануть его
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Московского следователя заподозрили во взятках и объявили в розыск
«Про Фишера слышали? Это я»
25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
ФСБ опубликовала архивы о массовых зверствах японцев над советскими гражданами
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Опубликовано написанное перед казнью послание советского маньяка Фишера матери
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
Черти водятся.
Мэтт Дэймон изменился до неузнаваемости ради роли в «Тихом омуте». Почему этот фильм ждет «Оскар»?
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Все материалы
Интернет и СМИ
Женщина услышала шутку родителей и выгнала их из дома
Популярный комик рассказал о пережитой им звездной болезни
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
FESCO, NtechLab и «БИНОМ» приступили к реализации «умного порта» во Владивостоке
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Невеста получила неправильный свадебный торт и была «убита горем»
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Стадо буйволов отбило сородича у прайда львов и попало на видео
Числа из телепередачи принесли мужчине 14 миллионов рублей
Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки для пытающихся похудеть
Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты
Невероятные приключения Джоджо.
Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Все материалы
Производство Tesla Roadster снова отложили
Самый мощный Mercedes-AMG: почему он важен для всей индустрии?
843 л.с. и 2,9 с до ста»: гонка вооружений близка к финалу
Россиян предупредили о дефиците автомобильных запчастей
Новая Audi A3: просто расслабьтесь
Ждёте ли вы интриги от теста очередной новой Audi?
Стало известно, когда Genesis откажется от обычных двигателей
Chevrolet Trailblazer и ещё пять компактных кроссоверов для России
Присматриваемся к соперникам нового вседорожника
Совладелец АвтоВАЗа заявил, что автомобили Lada качественнее иномарок
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
В Челябинск привезли исторические экспонаты Царского села
На Урале нашли изумруды-близнецы
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
На Ольхоне открылась выставка стеклянных предметов искусства
Все материалы