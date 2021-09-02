Внучку Байдена засняли в бикини во время отдыха в роскошном отеле

Внучку президента США Джо Байдена Наоми засняли в бикини в бассейне отеля на озере Комо

Папарацци засняли внучку президента США Джо Байдена, 26-летнюю Наоми, во время отдыха в роскошном отеле на озере Комо в Италии. Фотографии публикует Daily Mail.

На размещенных снимках родственница главы государства проводит время со своим молодым человеком Питером Нилом (Peter Neal) и друзьями у бассейна пятизвездочного отеля, стоимость размещения в котором начинается от 1,1 тысячи долларов (82 тысячи рублей) за ночь. На некоторых кадрах она запечатлена во время купания, на других — отдыхает на надувных шезлонгах.

Наоми Байден сфотографировали в черном купальном костюме, состоящем из бикини-топа и плавок на высокой талии. Ее образ дополняют золотистые браслеты и массивные серьги круглой формы.

В августе внучка Байдена и ее возлюбленный стали гостями на свадьбе своих друзей Тарека Шакарчи (Tarek Shakarchi) и Тульи Эфе (Tulya Efe). Для торжества, которое отмечалось на Вилле Ольмо в городе Комо, Наоми выбрала длинное платье из переливающейся ткани, оформленное глубоким декольте.