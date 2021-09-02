Пенсионерам начали перечислять единовременные выплаты по решению «Единой России»

Правительство обеспечило решение, принятое на съезде партии «Единая Россия», о начислении всем российским пенсионерам единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Таким образом кабмин реализовал поручение президента России Владимира Путина, которое тот озвучил во время встречи с членами партии. Об этом сообщается на официальном сайте политсилы.

Так, единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат более 43 миллионов пенсионеров: неработающие и работающие, военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца. Первыми средства перечислят тем, кому начисления приходят на банковскую карту (более 30 миллионов человек). Еще 12,7 миллиона россиян получат деньги через «Почту России» с 3 сентября.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев назвал такую меру последовательной и напомнил, что Путин поручил закрепить законодательно индексацию пенсий и довольствия военнослужащих выше уровня инфляции.

Для получения 10 тысяч рублей пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки. Эти средства также не будут взыскивать по долговым обязательствам и решениям судов.

24 августа состоялся XX съезд партии «Единая Россия». В ходе мероприятия президент страны Владимир Путин призвал максимально оперативно организовать единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем пенсионерам страны. Региональным отделениям «Единой России» поставили задачу по разъяснению людям порядка получения выплат.