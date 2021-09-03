Выявлена опасность извержения супервулкана

Специалисты из Австралии, Германии, Индонезии и США обнаружили признаки того, что в недрах индонезийского супервулкана Тоба наблюдается накопление магмы — в его кальдере поднимается купол застывшей лавы. Статья ученых опубликована в журнале Communications Earth & Environment.

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Крупные извержения супервулканов фиксируются раз в десятки тысяч лет. Однако, что происходит в промежуток между ними, неясно. Международная команда исследователей изучила состав магмы супервулкана Тоба на острове Суматра, крупное извержение которого произошло 75 тысяч лет назад. Ученые анализировали минералы — полевой шпат и циркон, — по изотопному составу в которых аргона и гелия можно определить возраст слоев вулканической породы.

«С помощью этой геохронологической информации, статистического анализа и теплового моделирования мы показали, что в кальдере — глубокой впадине, образованной извержением, — магма продолжала накапливаться через 5-13 тысяч лет после суперизвержения. Затем корка затвердевшей магмы начала приподниматься подобно гигантскому панцирю черепахи», — отметил один из исследователей, доцент Университета Кертина Мартин Данишик.

По словам ученых, это означает, что извержения могут происходить даже в том случае, если под вулканом нет очага жидкой магмы. Как следствие, опасность выбросов магмы после суперизвержения может существовать на протяжении тысяч лет.

