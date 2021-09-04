Епископ РПЦ исключил исправление житий святых после слов Путина

Русская православная церковь не планирует пересматривать жития святых. Об этом сообщил епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

«Если по существу: никаких пересмотров житий святых на повестке дня не стоит», — написал епископ Савва.

30 августа президент России Владимир Путин в ходе встречи с тверским губернатором поспорил с ним о биографии помощника царя Ивана Грозного Малюты Скуратова. В ходе беседы глава региона упомянул про церковь, «где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа». В ответ на это Путин заявил, что «это только одна из версий».

Затем президент объяснил свою позицию. На вопрос модератора пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) Сергея Брилева «какие все-таки версии по поводу Малюты Скуратова?» Путин ответил: «вторая версия простая — что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проехал мимо».