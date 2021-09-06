«Лента.ру» выпустила шестой эпизод «Истории русской поп-музыки»

«Лента.ру» выпустила шестой эпизод спецпроекта «История русской поп-музыки», посвященный 2005 году. Все выпуски будут публиковаться в группе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

В шестой части спецпроекта рассказывается о состоянии российской эстрады в 2005 году, альтернативной музыке в исполнении Amatory и Jane Air, а также об опере Леонида Федорова про Осаму бен Ладена и о самых громких хитах начала миллениума. В частности, о долгожданном рок-альбоме Земфиры «Вендетта», на котором артистка проходится по русской попсе, критикуя певицу Валерию и группу «Блестящие».

Также в выпуске — феномен популярности Стаса Барецкого, в прошлом исполнителя шансона, а в 2005-м выпустившего совместно с IDM-передовиками из «Елочных игрушек» одну из cтранных русских пластинок нулевых «Электронщину»; история успеха Стаса Пьехи, записавшего после «Фабрики звезд» хитовый дебютный альбом; а также взлет и падение проекта «Братьев Грим», участники которого в конечном итоге рассорились между собой.

Посмотреть первый, второй, третий, четвертый и пятый выпуски документального проекта можно во «ВКонтакте».

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году.