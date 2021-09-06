Названы главные музыкальные хиты 2005 года

«Лента.ру» совместно с музыкальным сервисом СберЗвук определила главные музыкальные хиты 2005 года. Соответствующий плейлист приурочен к выходу спецпроекта «История русской поп-музыки».

В перечень вошла композиция «Притяженья больше нет» группы «ВИА Гра». Трек, выпущенный еще в 2004 году совместно с продюсером коллектива Валерием Меладзе, на протяжении нескольких лет оставался одним из главных и наиболее узнаваемых хитов «ВИА Гры», завоевывая награды и занимая лидирующие места в списках лучших российских песен в различных СМИ.

Также в плейлисте — записанный Стасом Пьехой и Валерией трек «Ты грустишь». Композиция вошла в дебютный альбом артиста «Одна звезда», выпущенный после завершения съемок телешоу «Фабрика звезд 4». Это не первый дуэт Пьехи с Валерией — ранее они уже пели вместе в рамках «Фабрики звезд».

Помимо этого, в перечень вошли песня «Он не придет» от самой прогрессивной группы русской альтернативы «Психея» и хит «Черно-белые дни» коллектива Amatory, в которой металкор-музыканты отразили юношеский максимализм в простоте цветовой дихотомии.

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году. В шестой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2005 году, альтернативной музыке в исполнении Amatory и Jane Air, а также об опере Леонида Федорова про Осаму бен Ладена и о самых громких хитах начала миллениума.