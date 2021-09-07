Детский омбудсмен рассказала о возросшей в стране педофилии

Уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова предоставила данные, свидетельствующие о росте преступлений, связанных с половой неприкосновенностью детей, а также рассказала о предложениях, которые должны поспособствовать их снижению. Своим мнением насчет произошедшего политик поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Детский омбудсмен предоставила статистику преступлений против половой неприкосновенности детей. По ее словам, за последние три года количество подобных злодеяний выросло на 11,8 процента. Кроме этого, Кузнецова заявила, что и число преступников, ранее привлекавшихся к ответственности за сексуальное насилие над детьми, также увеличивается с каждым годом.

«Мы настойчиво из года в год бьемся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей. В нашем докладе за 2020 год мы даем полный расклад и перечень предложений — от радикальных до поступательных. С 2018 года в Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект. Он предусматривает пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищенность детей. Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого еще не понятно, "зачем этот документ"?» — задалась вопросом Кузнецова.

Он отметила, что в данный момент по поручению президента России Владимира Путина идет разработка федеральной стратегии комплексной безопасности детства. «Да, мы будем идти всеми возможными путями и добьемся нужных решений. В стратегии будет предусмотрено и обучение детей безопасному поведению, что делать, если к ним обратился незнакомец», — сообщила омбудсмен.

6 сентября две десятилетние школьницы из Киселевска не вернулись домой из школы. В ночь на 7 сентября их родители заявили в полицию о пропаже детей. Позднее их обнаружили мертвыми. Было возбуждено уголовное дело, по подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего Виктора Пестерникова. Сначала он отрицал свою причастность к преступлению, однако вскоре сознался в убийстве и показал место, где спрятал тела. Известно, что он отсидел срок за насильственные действия сексуального характера и освободился два года назад.