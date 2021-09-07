Рогозин пригласил Илона Маска на чай

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пригласил на чай Илона Маска. Глава ведомства отметил, что уважает руководителя SpaceX как изобретателя и организатора космической отрасли. Об этом Рогозин заявил в интервью CNN.

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Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что Маск реализовал идеи, которые хотели бы осуществить в российском космическом ведомстве. По его словам, распад Советского Союза помешал этому, остановив развитие космической программы на некоторое время.

Также Дмитрий Рогозин выразил желание обсудить ряд специализированных тем с Илоном Маском. В числе предложенных тем было изучение Вселенной, внеземной жизни и вопросы использования космоса для сохранения жизни на Земле. Для этого глава «Роскосмоса» пригласил американского инженера в гости.

«Я уже поставил чайник на огонь», — обратился Рогозин к Маску.

Ранее стало известно о встрече Илона Маска с Андреем Королевым — внуком создателя советской космонавтики Сергея Королева. Родственнику советского ученого и конструктора провели экскурсию по SpaceX и показали процесс сборки ракет и двигателей.