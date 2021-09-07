Илон Маск ответил на приглашение Рогозина на чай в России

Основатель SpaceX Маск поблагодарил Рогозина за приглашение в гости и узнал о любимом чае

Основатель SpaceX Илон Маск поблагодарил генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за приглашение в гости в Россию. Он также поинтересовался в социальной сети Twitter, какой чай предпочитает пить Рогозин.

«Спасибо! Какой у вас любимый чай?» — написал Маск. Рогозин уже ответил на вопрос бизнесмена, предложив начать встречу с любимого чая его бабушки, индийского.

В интервью телеканалу CNN Рогозин пригласил Маска к себе домой как «гостя семьи». Он сообщил о желании обсудить ряд профессиональных тем с Илоном Маском, среди которых изучение Вселенной, внеземной жизни, а также вопросы использования космоса для сохранения жизни на Земле. «Я уже поставил чайник на огонь», — обратился Рогозин к Маску.

Ранее Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для Андрея Королева, внука создателя советской космонавтики Сергея Королева. Родственнику советского ученого и конструктора также продемонстрировали процесс сборки ракет, двигателей и CrewDragon. «Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!» — написал Андрей после встречи с американским предпринимателем.