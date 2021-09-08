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В Госдуме призвали Евросоюз не читать нотаций России из-за Крыма

Депутат ГД Бальбек: Россия обойдется без советов ЕС по поводу взрыва газопровода в Крыму
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Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости

Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Европейский союз (ЕС) не читать России нотаций относительно задержания диверсантов, подозреваемых в причастности к повреждению газопровода в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что Запад считает арест «политически мотивированным», однако посоветовал оставить все, как есть — чтобы преступники отправились в тюрьму, а европарламентарии с чувством выполненного долга разошлись по домам, поскольку утвердили обращение к России.

«Мы если будем слушать ЕС, то завтра должны будем с поднятыми руками сдаться на милость Украине, а затем, собрав вещи, покинуть полуостров как граждане якобы государства-агрессора. Так что обойдемся без европейских советов и нотаций», — подчеркнул Бальбек.

Он добавил, что в случае подобного происшествия, например, в Брюсселе, Евросоюз требовал бы максимально жестко наказать диверсантов.

23 августа в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.

6 сентября сообщалось, что в Крыму арестовали по делу о диверсии на газопроводе замглавы организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация) Наримана Джелялова. Его и еще четырех крымчан задержали 5 сентября.

В центре общественных связей ФСБ сообщили, что взрыв организовало Главное управление разведки Украины. Как установили российские спецслужбы, к диверсии причастна оперативная служба «Таврия» — территориальное подразделение разведки Минобороны Украины в Херсоне — с участием организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России).

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс обратился к ООН с просьбой отреагировать на диверсию и осудить киевские власти за политику террора.

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