Член Little Big раскрыл историю создания хита 2000-х Junk

Член группы Little Big и бывший вокалист Jane Air Антон Лиссов раскрыл историю создания хита Junk. Его слова приводятся в шестой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

Лиссов признался, что слово Junk музыканты решили использовать в песне, потому что оно «попалось им первым». Артисты не рассчитывали, что композиция станет главным хитом Jane Air.

По словам Лиссова, популярность трека связана с качественным клипом на него. «Это был прям первый [наш] хороший игровой клип. Мы очень долго его снимали, неделю», — признался он.

Музыкант напомнил, что текст песни Junk написал Папа Смайк из коллектива «Пойманные Муравьеды», а Jane Air лишь переиграли композицию в своем стиле.

Jane Air была основана в 1998 году в Санкт-Петербурге. В дискографии коллектива семь студийных альбомов. Лиссов, выступавший в группе с момента ее основания в 1998 году, в 2014-м присоединился к коллективу Little Big в качестве бэк-вокалиста. Jane Air продолжает концертную деятельность и даже выпускает новые композиции — в 2020-м у группы, к примеру, вышел сингл «XXX красота».

В шестой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2005 году, альтернативной музыке в исполнении Amatory и Jane Air, а также об опере Леонида Федорова про Осаму бен Ладена и о самых громких хитах начала миллениума. Также доступны первая, вторая, третья, четвертая и пятая части проекта. Первый сезон, посвященный поп-музыке 1990-х, можно посмотреть на YouTube.