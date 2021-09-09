Отчисления от лотерейной деятельности в госбюджет превысили 33 миллиарда рублей

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» продолжает наращивать целевые отчисления в бюджет России на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Столото».

Целевые отчисления от лотерейной деятельности на эти цели в бюджет России за первое полугодие 2021 года составили 1,4 миллиарда рублей, а общим накопительным итогом на 30 июня 2021 года превысили 16,3 миллиарда рублей.

Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней России (включая целевые отчисления) за первое полугодие 2021 года от лотерейной деятельности составил 3,8 миллиарда рублей, а общим накопительным итогом на 30 июня 2021 года превысил 33,4 миллиарда рублей.

Все лотереи в России государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.

«Мы находимся на важном этапе реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, которая направлена на оздоровление нации, еще большее вовлечение людей в занятия спортом, строительство современной инфраструктуры. По последним данным ВЦИОМ в России спортом или физкультурой занимаются 56 процентов россиян, при этом если смотреть на молодежь, то эта цифра составляет уже 71 и 50 процентов в категории старше 60 лет. Поддержка со стороны бизнеса очень важна для развития спорта, и мы видим вклад государственных лотерей. Сохранение высокого интереса россиян к лотереям позволит инвестировать больше средств в социально значимые проекты в сфере спорта, ускорит их реализацию», — отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«Уже сейчас можно сказать, что по итогам 2021 года объем целевых отчислений будет соразмерен с целевыми отчислениями за 2020 год, составившими 2,4 миллиарда рублей. Государственные лотереи продолжают следовать своей цели — формировать отчисления в бюджет в поддержку отечественного спорта и физкультуры, социально значимых спортивных объектов и мероприятий, тем самым внося вклад в реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта, а следовательно, и в улучшение качества жизни россиян. Не зря у всех на слуху до сих пор крылатая фраза легендарного "Спортлото" советских времен: "Выигрываете вы, выигрывает спорт"», — добавила заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital (принадлежит бизнесмену Армену Меружановичу Саркисяну), частью которого является «Столото», Екатерина Тутон.

«Столото» активно реализует корпоративную программу социальной ответственности. Данные расходы «Столото» несет из собственных средств сверх целевых отчислений на развитие физической культуры и спорта. «Столото» оказывает спонсорскую поддержку крупным спортивным проектам и федерациям, в том числе федерациям регби и бокса, Специальному олимпийскому комитету Санкт-Петербурга, Российскому союзу спортсменов (поддерживает ветеранов российского спорта), а также всероссийским соревнованиям по вейксерфингу, проектам МГИМО, среди которых Кубок ректора по гольфу, и различным проектам Минспорта России. Кроме того, на протяжении пяти лет компания поддерживала Всемирные детские игры победителей для детей, победивших онкозаболевания, а также несколько лет оказывала спонсорскую помощь Российскому футбольному союзу (РФС).

В последние годы в рамках благотворительных проектов «Столото» поддерживает фонд «Дом с маяком», фонд Константина Хабенского, проект «Доброшрифт», нацеленный на помощь детям с ДЦП, и многие другие благотворительные инициативы. Также в 2020 году «Столото» приняло участие более чем в 20 проектах различного масштаба. Основные направления благотворительной деятельности «Столото» — помощь детям, пожилым людям и инвалидам. В период пика пандемии в 2020 году компания поддержала ряд больниц высокотехнологичным медицинским оборудованием, в частности, системой временного вспомогательного кровообращения, аппаратами ИВЛ, а также специальными кроватями и средствами индивидуальной защиты.