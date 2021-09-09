Лукашенко рассказал о происхождении русских и белорусов

Русский и белорусский народы объединяет происхождение. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Он заявил о единстве русских и белорусов. «Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе — родные государства, близкие народы», — отметил глава республики. При этом он подчеркнул, что их роднит происхождение «от одного корня».

9 сентября Лукашенко прибыл в Кремль на встречу с Путиным. Планируется, что главы государств обсудят подготовку и реализацию 28 союзных программ, а также ситуацию в Афганистане и другую актуальную повестку.

Во время переговоров белорусского и российского президентов будут обсуждаться вопросы, касающиеся нефтяной отрасли. Кроме того, в августе Лукашенко поднимал вопрос о получении очередного кредита от Москвы, а 8 сентября на возможность дополнительной финансовой поддержки Минска указал министр финансов России Антон Силуанов.