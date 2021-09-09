Кириенко назвал «Тавриду» местом силы

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на открытии фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму, назвал арт-кластер «Таврида» местом силы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Невозможно поверить, что совсем недавно здесь ничего не было. И все это создаете вы. Вы наполняете Тавриду своими идеями. Своим творчеством, своей энергией и частичкой своей души. А "Таврида" в ответ каждому из вас дает возможность открыть себя, получить новых друзей, создать новые команды и придумать новые, удивительные, невероятные проекты, которые поменяют жизнь и вас самих, и всех окружающих», — сказал Кириенко, обращаясь к участникам фестиваля.

Он пожелал присутствующим мечтать и создавать новое. «За эти несколько лет на "Тавриде" мы убедились, что те мечты, идеи и проекты, которые родились здесь, обязательно сбываются. Все получится!» — добавил первый замруководителя администрации президента.

На открытии фестиваля, как отмечается в сообщении, выступил продюсер и певец Игорь Крутой, который в 2020 году стал обладателем премии «Легенды Тавриды», учрежденной творческой молодежью для своих наставников. 9 сентября в основание арт-объекта «Маяк» на площадке арт-кластера «Таврида» заложили звезду с именем Игоря Крутого, а также капсулу с посланием молодежи будущих поколений.

Кроме того, во время открытия «Тавриды.АРТ» впервые прозвучала новая песня о фестивале, которую написал рэпер ST. Вместе с ним трек исполнили резиденты «Тавриды» APASSIONA (Анастасия Пашинова), ГАЛЯ (Галина Петрыкина), Dr. Gleb (Глеб Мелентьев) и Сергей Уваров. Анастасия Пашинова на открытии фестиваля спела дуэтом с Дианой Арбениной и группой «Ночные снайперы», Дима Билан исполнил песню вместе с резидентом «Тавриды» MILКА (Людмилой Скрягиной). Всего за время фестиваля вместе с популярными российскими исполнителями выступят 13 резидентов «Тавриды».