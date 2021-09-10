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Лавров объяснил программу «Единой России» знанием возможностей страны

Глава МИД Лавров: «Единая Россия» не будет обещать невыполнимого
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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о важности стабильности, отвечая на вопрос о предстоящих выборах. С таким заявлением он выступил на форуме современной журналистики «Вся Россия – 2021», сообщается на официальном сайте «Единой России».

Глава МИД подчеркнул, что обещать необходимо то, что можно выполнить, и добавил, что каждая предвыборная кампания подталкивает любую партию к еще более глубокому осознанию своей ответственности.

По словам министра, «Единая Россия» как ведущая политическая сила выстраивает свою предвыборную программу, прекрасно зная бюджетные возможности страны, и не будет обещать невыполнимого.

Лавров также высказал мнение о том, что россияне хотят большего развития, но без ущерба для стабильности страны, добавив, что это не должно быть взаимоисключающими понятиями. «Мы видим, как в некоторых странах постсоветского пространства стабильность приносится в жертву политическим амбициям и желанию захватить власть. Я убежден, что россияне не хотят повторения "майданов" и "цветных революций", а также не желают, чтобы наши внутренние дела определял "дядя за границей". Мы это пережили», — добавил глава МИД.

Он отметил, что у россиян особое чувство национального достоинства, которое должно сопровождаться с достатком семьи.

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