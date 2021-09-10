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Режиссер рассказала о причинах интереса британцев к России

Режиссер Балагова-Кандур: Россия увлекательна для британцев из-за литературного наследия
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Любовь Балагова-Кандур
Любовь Балагова-Кандур
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости

Кинорежиссер, основатель и президента Сочинского российско-британского международного кинофестиваля (SIFFA) Любовь Балагова-Кандур рассказала о причинах интереса британских зрителей к России. По ее мнению, их привлекает богатое культурное и литературное наследие, передает РИА Новости.

«Россия всегда увлекательна для британского зрителя. Я вам скажу почему. Интеллектуальные люди в Великобритании знают, что Россия всегда диктовала миру стандарты культуры», — отметила режиссер.

Балагова-Кандур добавила, что это происходило и в 18, 19 веках, хотя молодое поколение не всегда это понимает, и напомнила, что в Великобритании Толстого переводили до того, как издавали в России.

Кинорежиссер подчеркнула, что в творчестве российских писателей есть что-то глубокое, не развлекательное, которое надо постигать. Возможно, в Британии не все читали их произведения, но «какие-то кусочки о Толстом, Достоевском, Пушкине у всех на устах», сказала она и заключила, что такое нельзя придумать, либо есть тяга, либо нет.

Ранее советский и российский кинорежиссер Никита Михалков критически оценил новое поколение отечественных актеров. Он отметил, что профессионализм заключается не только в преодолении внутренних барьеров, которого стремятся достичь многие молодые актеры и подчеркнул, что никакая свобода творчества не сможет заменить мастерство.

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