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Посол России рассказал о победе талибов над коррупцией в Афганистане

Посол России Жирнов: «Талибан» жесткой рукой поборол коррупцию в Афганистане
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Фото: WANA NEWS AGENCY / Reuters

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, что движение «Талибан» (запрещенное в России) жесткой рукой побороло коррупцию в стране. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, в Кабуле с торговцев на рынках и базарах, а также с маленьких магазинов перестали взимать поборы чиновники. «Это в день примерно 500 тысяч долларов», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее Жирнов заявил, что Россия была готова к приходу «Талибана» к власти в Афганистане. По его словам, Россия выстраивала контакты с талибами последние 7-8 лет. «Поэтому в новый этап Афганистана вошли подготовленными. Для нас эта власть не стала чужаком, поэтому мы из Кабула, в отличие от западников, не бежали», — сказал он.

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