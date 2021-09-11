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Россия заявила о готовности к приходу талибов к власти

Посол в Кабуле Жирнов заявил, что Россия оказалась готова к приходу «Талибана» к власти
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Фото: Reuters

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что Россия была готова к приходу радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) к власти в Афганистане, в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По его словам, Россия выстраивала контакты с талибами последние 7-8 лет. «Поэтому в новый этап Афганистана вошли подготовленными. Для нас эта власть не стала чужаком, поэтому мы из Кабула, в отличие от западников, не бежали», — сказал он.

Жирнов добавил, что российская сторона, в отличие от западной, оказалась верна в оценке того, кто придет к власти в стране. «Пока, насколько я понимаю, мы следуем реальности», — заключил он, отвечая на вопрос, сможет ли Россия воспользоваться возможностью по выстраиванию отношений с новыми афганскими властями.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что Россия оптимизировала состав своего посольства в столице Афганистана. Дипломат рассказал, что российское дипведомство в Кабуле продолжает работать. При этом, по его словам, практически все члены семей сотрудников посольства, в числе которых женщины и дети, эвакуировались.

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