На Украине полицейские начали патрулировать улицы на самокатах в цветах флага

Сотрудники украинской полиции начали патрулировать улицы на новом виде транспорта — электросамокатах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник патрульной полиции Закарпатской области Юрий Марценишин.

По его словам, самокатов пока только два, а использовать их будут в пешеходной центральной части Ужгорода, отмечает издание «Корреспондент». Самокаты выкрасили в цвета национального флага Украины. Поверх написали «Патрульна поліція Закарпаття».

«У патрульной полиции Закарпатской области действительно появились служебные электросамокаты. Две единицы. Подчеркиваем, что мы — единственные, кто будет патрулировать и на таком транспорте», — подтвердили в пресс-службе регионального управления полиции.

Самокаты правоохранителям подарила частная компания Vevi. Если сотрудникам полиции понравится пользоваться новым транспортом, у них появится и третий самокат. В случае, если подобный эксперимент окажется удачным, в перспективе инициативу могут подхватить и в других городах.