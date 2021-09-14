В Минобрнауки назвали долю «психологически неблагополучных» российских студентов

Три четверти студентов во время пандемии COVID-19 демонстрировали признаки «психологического неблагополучия». Это следует из данных доклада, который был подготовлен 13 российскими вузами по поручению Минобрнауки, он есть в распоряжении «Коммерсантъ».

По данным доклада, у 20 процентов из тех, у кого выявили психологические проблемы, также были симптомы умеренной или тяжелой депрессии. Особой группой риска были студенты первого курса бакалавриата и специалитета. Как сообщают авторы документа, такие россияне «более остро переживают нехватку общения с преподавателями и сверстниками, обладают менее развитыми навыками саморегуляции и самоорганизации».

Кроме того, исследователи выяснили, что состояние студента связано с материальным положением семьи и навыками самоорганизации. Последние способности необходимы для эффективного совмещения дистанционного и смешанного формата занятий, считают они.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что именно психологическое благополучие и ментальное здоровье студентов является важнейшей угрозой для качества образования.

В опросе, который ученые проводили для доклада, принимали участие 36 тысяч студентов, 24 тысячи преподавателей, а также 800 родителей. Россиян опрашивали с апреля до середины июля 2021 года.

Ранее в Минобрнауки заявили об отсутствии планов перевода вузов на удаленку. По словам заместителя главы ведомства Дмитрия Афанасьева, в Минобрнауки следят за ситуацией с коронавирусом и не наблюдают серьезного роста заболеваемости.