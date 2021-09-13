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Минобрнауки заявило об отсутствии планов перевода вузов на удаленку

Замглавы Минобрнауки Афанасьев: в новом учебном году нет планов перевести вузы на удаленку
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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что все вузы в новом учебном году начали работу в очном формате, планов переводить их на удаленку нет. Об этом пишет ТАСС.

По словам Афанасьева, ведомство следит за ситуацией с COVID-19, сейчас существенного роста заболеваемости нет.

«Мы научились справляться с кризисами в этой части. Пока никаких неожиданностей нет, трендов на ухудшение ситуации также нет, вузы работают», — сказал замглавы Минобрнауки.

Ранее в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минобрнауки Валерий Фальков оценил полный переход на дистанционное обучение в вузах. По его мнению, такой формат невозможен.

В августе Фальков заявил, что вузы не имеют право не допускать к занятиям студентов, которые не привиты от COVID-19. Он добавил, что студентам должны разъяснять необходимость вакцинации.

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