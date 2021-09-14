Мать отказалась пускать непривитую от COVID-19 дочь в семейный паб

Хозяйка паба из Великобритании отказалась пускать в заведение собственную дочь из-за того, что та не сделала прививку от COVID-19. Об этом сообщает Metro.

Шелли Джонс из города Плимут, графство Девон, решила обслуживать в семейном заведении только привитых посетителей. Новые правила распространяются даже на ближайших родственников. «Когда дочь появилась в дверях, я сказала: "Извини, но тебе сюда нельзя"», — рассказала принципиальная мать.

Ранее Джонс с мужем отказывали в посещении пожилым людям, потому что у тех больший шанс заразиться новой коронавирусной инфекцией, но в итоге они решили запретить вход всем непривитым.

«Я знаю, что это не остановит распространение инфекции, но моему отцу, который обычно сидит в зале, 90 лет. Многие молодые обнимают его, когда отправляются домой после выпивки. Теперь я знаю, что сделала все, чтобы обезопасить его», — поделилась мнением Джонс.

Муж владелицы паба Мартин рассказал, что средний возраст их посетителей приближается к 55 годам, и многие отказались посещать заведение, зная, что в него может набиться толпа молодых людей. Мужчина добавил, что это решение призвано защитить верных клиентов, которые оставались с заведением на протяжении долгих лет и поддерживали его во время пандемии.

Ранее сообщалось, что молодая австралийка, отрицавшая существование пандемии COVID-19, заразилась и рассказала о жутких симптомах болезни. Девушка страдала от тошноты, боли при дыхании, а при попытке встать на ноги сразу же теряла сознание.