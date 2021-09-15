Россиян научили инвестировать в недвижимость

Россиянам, которые решили инвестировать в недвижимость, посоветовали начать с приобретения ценных бумаг девелоперов или паев закрытых паевых инвестфондов с порогом входа в тысячу рублей. Советами поделился инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев, сообщают РИА Новости.

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Варианты, куда можно инвестировать, зависят от количества средств, которыми располагает инвестор. Около миллиона рублей хватит, чтобы вложить в кладовые помещения в новостройках в пределах Москвы или за МКАД. Три миллиона рублей можно потратить на несколько кладовок или мест для автомобилей.

Эксперт посоветовал вложить пять миллионов рублей в покупку торгового помещения площадью 40-50 квадратных метров за МКАД. На 10 миллионов рублей можно позволить объект площадью от 30 до 140 «квадратов» или офис в Москве размером 40-50 квадратных метров.

«Суммы в 20-30 миллионов рублей хватит на помещение торгового назначения или офис класса А. В целом на эту сумму можно сформировать относительно диверсифицированный портфель из разных активов, включающий в себя как ценные бумаги, так и недвижимость», — сказал Цогоев.

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