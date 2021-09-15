Байден опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина от саммита

Президент США Джо Байден опроверг сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался от его предложения провести саммит на высшем уровне. Об этом сообщает Reuters.

«Джо Байден заявил журналистам во вторник, что [сообщения об отказе] не соответствуют действительности», — сообщает агентство.

О том, что Си Цзиньпин отказал Джо Байдену в проведении встречи, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, китайский лидер указал на необходимость Вашингтону выбрать «менее резкий тон в отношении Пекина». После этого ряд официальных лиц США якобы пришли к выводу, что «Пекин продолжает вести жесткую игру с Вашингтоном».

В ходе этой же беседы Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили COVID-19 и его происхождение. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что администрация президента США стремится раскрыть причины пандемии, что является одной из ее «основных забот».