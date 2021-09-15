Вынесен приговор актеру сериала «След» за нападение на автоинспектора с ножом

Таганский суд Москвы вынес приговор российскому актеру, звезде сериала «След», Андрею Лаврову за нападение на сотрудника военной автоинспекции (ВАИ) с ножом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Суд признал 44-летнего артиста виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти») и приговорил его к двум годам условно. Сам Лавров пока не прокомментировал исход дела.

Инцидент с участием актера произошел вечером 19 марта на Котельнической набережной в центре Москвы. Он подошел к инспектору и, держа в руке нож, стал угрожать ему убийством. В итоге Лаврова задержали, позже было возбуждено уголовное дело. Причины конфликта до сих пор не раскрываются.

Андрей Лавров известен по роли капитана Котова в телесериале «След». Он также сыграл в таких проектах, как «Братья по-разному», «СОБР», «Балабол», «Кулагин и партнеры», «Бункер, или ученые под землей» и других.