В чае обнаружили неизвестные и потенциально опасные соединения

Исследователи из США обнаружили в чае 15 ранее неизвестных побочных продуктов обеззараживания воды, которые, вероятнее всего, образовались при реакции хлора с природными фенольными и полифенольными прекурсорами в чаинках. Статья специалистов опубликована в журнале Environmental Science & Technology.

В чае содержится около 500 соединений. Многие из них могут вступать в реакцию с остаточным хлором из водопроводной воды с образованием так называемых побочных продуктов дезинфекции (ППД), многие из которых потенциально опасны для здоровья. Ученые из Университета Южной Каролины с помощью хромато-масс-спектрометрии измерили уровни 60 известных ППД в трех популярных марках чая — зеленом Twinings, сорте «Эрл Грей» и Lipton.

Выяснилось, что их уровень в чае ниже, чем в водопроводной воде, потому что при заварке многие из них испарились или были впитаны чаинками. 12 процентов из них — в том числе дихлоруксусная кислота, трихлоруксусная кислота и хлороформ — образовались в результате реакций с хлором, в то время как остальные находились еще в составе исходной воды. Однако они составили всего четыре процента от общей доли органических галогенов — которые каждый из них содержит — в чае. Это значило, что большинство содержащихся ППД неизвестно ученым.