Мужчина по ошибке получил 542 тысячи рублей и отказался их возвращать

Житель индийской деревни Бахтиярпур, штат Бихар, в результате банковской ошибки получил больше полумиллиона рупий и отказался их возвращать. Об этом сообщает издание NDTV.

Банк Gramin по ошибке перечислил Ранджиту Дасу 550 тысяч рупий (542 тысячи рублей). Как только сотрудники банка поняли ошибку, они попросили мужчину вернуть деньги, но к этому моменту индиец успел снять их со счета.

«По данным поданной банком жалобы, Дас отказался возвращать деньги, несмотря на то, что ему неоднократно присылали уведомления о необходимости сделать это. Он утверждал, что деньги прислал ему лично премьер-министр Нарендра Моди», — рассказал представитель полиции Дипак Кумар.

Мужчину задержали и посадили в тюрьму.

В предвыборной кампании в 2014 году Моди, который тогда был кандидатом в премьер-министры, использовал аллегорию «1,5 миллиона рупий (1,4 миллиона рублей) на каждый банковский счет», чтобы вернуть в страну деньги, которые хранятся за границей.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Новый Орлеан отказалась возвращать 1,2 миллиона долларов (86,9 миллиона рублей), которые по ошибке зачислили на ее брокерский счет, и была арестована. Часть полученных средств она якобы потратила на покупку нового автомобиля и дома.

