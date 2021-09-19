Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова впервые сыграла в баскетбол. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Первый раз вышла на баскетбольную площадку. Или не площадку? Зал, поле?.. Знала, что есть мяч и корзины. Больше не знала ничего», — написала дипломат. Как рассказала Захарова, игра была благотворительной, поэтому «надо было рискнуть». Мероприятие проводилось с целью сбора средств для детей с детским церебральным параличом (ДЦП).

Ранее Мария Захарова рассказала, какими принципами руководствуется при выборе одежды. По ее словам, к ним относятся три слагаемых: производитель — нравится — цена. Дипломат отметила, что покупает одежду российских брендов, чтобы поддержать отечественную легкую промышленность.