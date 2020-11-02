Захарова устроила спор о форме котлет

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова устроила на своей странице в социальной сети Facebook спор о том, какой должна быть форма котлет.

«Я всегда считала, что котлеты должны быть овальными — как слева. Марьяна Андревна настаивает на круглых — как справа. Хотя мне кажется, это уже какие-то биточки», — написала дипломат и попросила рассудить лепщиков. Она прикрепила к посту фотографию с готовыми изделиями на тарелке.

Подписчики Захаровой принялись делиться мнениями о достоинствах той или иной формы котлет. «Круглые почему-то всегда мясистее и сочнее», «Идеальная форма — шар», «Я люблю круглые, как моя бабушка делала, а муж настаивает на вытянутых», «Овальные точно!», — высказывались подписчики. Некоторые из них сошлись на том, что важна не форма котлет, а их вкусовые качества. Один из пользователей отметил искренность и простоту, с которыми Мария Захарова преподносит своим подписчикам те или иные темы для обсуждения, будь то политика или кулинария.

В июле Мария Захарова анонсировала сразу две новые песни, для которых она сочинила тексты. Она добавила, что релиз одной из них пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Вторая композиция, по словам Захаровой, написана «в порыве абсолютных эмоций и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц». Представитель МИД рассказала, что отправила этой певице свои стихи и получила готовую песню уже через два дня. Раскрывать имя исполнительницы она не стала.