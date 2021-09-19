Видео с голосованием на Госуслугах от лица жителей ЛНР оказалось фейком

18 сентября на YouTube-канале «Выборы в ЛНР 2021» был опубликован ролик, в котором человек, представившийся системным администратором Алчевского центра культуры и народного творчества, якобы голосует на портале Госуслуг от имени жителей Луганской народной республики. При проверке информации оказалось, что ролик и обстоятельства его появления содержат ряд признаков, указывающих на фейковый характер видео.

Герой ролика говорит, что запись сделана 17 сентября — в первый день электронного голосования. Затем мужчина открывает таблицу, в которую якобы занесены имена жителей ЛНР, их логины и пароли от портала Госуслуг и номера паспортов. Автор видео начинает по очереди выбирать некоторых людей из списка и заходить на страницы на сайте Госуслуг, которые якобы им принадлежат.

Автор ролика никак не подтверждает подлинность пользовательских данных, которые находятся в таблице. Зрители не имеют возможности проверить, действительно ли мужчина голосует от имени людей, проживающих или зарегистрированных в ЛНР.

Все аккаунты на Госуслугах, с помощью которых голосовал герой ролика, подозрительно похожи друг на друга по адресам электронной почты. Во всех случаях email содержит уменьшительно-ласкательное имя и двузначную цифру (nadiakozlova59, chigrin67vova, vovanefedov58 и так далее).

Пароли якобы взломанных пользователей тоже однотипны: они содержат по две буквы от инициала владельца аккаунта (в начале и в середине), две цифры года рождения и четыре цифры даты рождения (например, Kn59Kn0305 в случае с Надеждой Козловой).

Процедура авторизации во все аккаунты на видео проходит через форму восстановления пароля. Для стандартной авторизации на портале Госуслуг хватает ввода адреса электронной почты и пароля — функция восстановления в данном случае не нужна. Это еще одна причина, по которой ролик выглядит подозрительно.

Профили пользователей, через которых мужчина голосовал на портале Госуслуг, практически пустые — в них нет ничего, кроме адреса электронной почты. На некоторых страницах можно увидеть приветственные сообщения от портала: с большой долей вероятности, эти страницы либо не использовались до записи ролика, либо были созданы непосредственно перед выборами.

Кроме того, подозрение вызывает тот факт, что канал, на котором появился ролик, был создан в день выхода видео.

Ролик набрал вирусную популярность, поэтому на него обратили внимание СМИ, например, сетевое издание Sota.Vision, «Новая газета» и «Собеседник».

Газета «Взгляд» в свою очередь привела комментарий президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Он посмотрел видео и пришел к выводу, что оно фейковое. Специалист считает, что за его созданием стоят украинские чиновники.