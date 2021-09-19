Миллионеры назвали главные недостатки большого наследства

В США заявили, что 67 процентов миллионеров боятся оставлять большое наследство. Об этом говорится в опросе консалтинговой компании The Motley Fool.

Главными опасениями опрошенные назвали то, что оставленные ими активы будут использованы безответственно (58,74 процента), а также с тем, что их семьи не готовы управлять большим наследством (56,54 процента). Кроме того, еще 56,03 процента утверждают, что наследство лучше использовать в иных целях, например, в благотворительных. Еще 55,77 процента считают недостатком большого наследства то, что наследники могут облениться.

Еще 67,74 процента богатых людей намерены потребовать от своих наследников выполнения ряда условий. В основном речь идет о стимулирующем трасте — активы, которые получит бенефициар при соблюдении определенных условий.

Ранее независимый финансовый консультант Александр Доржиев рассказал, как стать миллионером к пенсии. По оценкам эксперта, в среднем взрослый россиянин каждый месяц тратит около 2500 рублей на спиртное. Данную сумму Доржиев рекомендует ежемесячно инвестировать в акции на фондовом рынке.