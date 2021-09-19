В Москве провели второй розыгрыш квартир и автомобилей среди участников онлайн-голосования

В Москве состоялся второй розыгрыш квартир и машин среди проголосовавших онлайн на выборах в Государственную Думу. Об этом сообщает «Москва 24».

В лотерее приняли участие горожане, которые проголосовали 18 сентября до 20:00. Пять участников акции «Миллион призов» выиграли по однокомнатной квартире. Позднее 19 сентября будут разыграны 50 автомобилей и призовые баллы.

Победители акции после 12:00 каждого дня розыгрыша получают СМС-сообщение от столичного департамента информационных технологий с данными о выигрыше и необходимости активировать код на сайте программы для получения приза.

Каждый участник электронного голосования имеет шанс выиграть однокомнатную квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы, каждый балл из которых равен одному рублю. Их можно обменять на промокоды или потрать на товары, услуги или покупки в аптеках, кафе и ресторанах, которые являются партнерами программы «Миллион призов».

Электронное голосование проходит с 17 по 19 сентября 2021 года.