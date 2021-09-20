Байден заявит об окончании 20 лет войны и начале «интенсивной дипломатии»

Президент США Джо Байден в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН заявит, что эпоха 20 лет войны в Афганистане закончилась, началась эпоха «интенсивной дипломатии». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с речью к выступлению.

«Президент Байден заявит завтра, что он не верит в понятие новой холодной войны, при которой мир был бы разделен на блоки», — отметил источник. Кроме того, политик собирается подчеркнуть, что нынешняя эпоха характеризуется соперничеством великих держав, а не новой холодной войной.

Прения в рамках ГА ООН состоятся с 21 по 27 сентября. На фоне предстоящей встречи полиция взяла под усиленную охрану улицы у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. На ней, как ожидается, выступят примерно 110 глав государств, более 50 глав правительств и более 20 глав МИД. На предстоящей сессии ГА ООН Москву представит министр иностранных дел России Сергей Лавров.