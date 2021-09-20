Вакцину Pfizer признали безопасной для детей

Разработанную Pfizer и BioNTech вакцину признали безопасной для детей от 5 до 11 лет

Вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную компаниями BioNTech и Pfizer, признали безопасной для детей от 5 до 11 лет. Об этом говорится на сайте компании.

Такой результат показали клинические испытания препарата среди детей.

Детям до 12 лет, которые принимали участие в испытаниях, ввели две дозы по десять микрограммов препарата с интервалом в три недели, уточнили в компании. Эту дозу назвали оптимальной с точки зрения безопасности и появления иммунитета.

Проявившиеся побочные эффекты сочли сопоставимыми с теми, которые наблюдались у участников в возрасте от 16 до 25 лет.

21 декабря 2020 года Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило вакцину Comirnaty, разработанную консорциумом BioNTech и Pfizer. В тот же день препарат был одобрен Европейской комиссией.