Захарова прокомментировала возможный отказ Лаврова от депутатского мандата

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможный отказ министра иностранных дел Сергея Лаврова от депутатского мандата. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, стоит дождаться подведения окончательных итогов голосования. «Давайте все-таки дождемся их оглашения от центральной избирательной комиссии, согласно нашему законодательству и нашей процедуре», — подчеркнула Захарова.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу сами примут решение, пойдут ли в Госдуму. По словам Пескова, Лавров и Шойгу сами скажут о принятом решении главе государства.