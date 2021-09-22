Итальянскую мафию заподозрили в желании нажиться на пандемии

Итальянская мафия может нажиться на фонде ЕС по восстановлению после пандемии

Итальянские мафиозные группировки могут обратить внимание на средства, которые Европейский союз выделит Италии в рамках работы антикризисного фонда на восстановление после пандемии COVID-19. Об этом говорится в докладе Управления по борьбе с мафией (DIA), на который обращает внимание РИА Новости.

Исследование охватывает вторую половину 2020 года и подробно описывает, как мафии удалось нажиться благодаря кризису, вызванному последствиями пандемии. DIA подозревает, что мафиози избрали новую стратегию, с которой могут расширить свое влияние: вместо «кровавых расправ» они выбирают постепенное проникновение в финансовую систему Италии, в первую очередь в тех сферах, куда выделяются средства ЕС.

Так, преступные группировки устанавливают контроль над находящимися в тяжелом положении компаниями и через них получают выделенные фондами помощи средства. Кроме того, некоторые желающие обогатиться мафиозные кланы проникают в сферу контрабанды энергетических продуктов (смазки и масла), предлагая цены ниже, чем у нефтяных компаний.

Составители доклада отмечают, что странам ЕС нужно срочно пресечь деятельность мафиози и помешать им обогащаться указанными способами.

