В передаче оружия итальянскому заключенному обвинили беспилотник

Заключенный итальянской тюрьмы устроил стрельбу с помощью пистолета, якобы доставленного ему беспилотником. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, учреждение находится в 100 километрах к юго-востоку от Рима. Нападение совершил преступник, обвиненный в связях с неаполитанской мафией, когда его отпустили в душ. Он достал пистолет и потребовал у сопровождающего охранника ключи от камеры, где сидели его конкуренты.

Однако арестант не смог открыть камеру и выстрелил несколько раз через прутья. Жертвы нападения не пострадали, а заключенный самостоятельно сдал оружие охране. После инцидента профсоюз тюремной стражи потребовал у администрации создать кризисное управление, чтобы устранить причины, по которым пистолет попал в руки преступника, а тот смог им воспользоваться.

18 сентября беспилотник, доставлявший контрабанду в тюрьму американского города Лоренсвилль (штат Вирджиния), случайно упал на двор одной из городских школ. Спустя некоторое время дрон забрал прибывший на место в черном седане неизвестный, а посылку — сотрудники правопорядка. В ней оказались несколько фунтов марихуаны, табака, три сотовых телефона и зажигалка с USB.