ООН отчиталась о резком росте числа жертв конфликта в Донбассе

В ООН сообщили, что число жертв конфликта в Донбассе за полгода выросло на 51 процент

Ситуация с обеспечением безопасности в Донбассе за прошедшие полгода резко ухудшилась, число жертв конфликта выросло на 51 процент по сравнению с предыдущим периодом. С таким заявлением выступила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, сообщает ТАСС.

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По ее словам, речь идет о периоде с 1 февраля по 31 июля текущего года. За это время в регионе погибли 15 человек, еще 47 — получили ранения.

При этом дипломат подчеркнула, что соглашение о перемирии от 27 июля 2020 года помогло добиться шестикратного снижения числа жертв среди гражданских, если «сравнить 12 месяцев до прекращения огня с 12 месяцами после». «Это означает, что можно добиться эффективного прекращения огня для спасения гражданского населения», — сказала Богнер.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие обстреляли из крупнокалиберных минометов город Ясиноватая, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Несколько снарядов попали в санаторную школу-интернат, где обучаются 112 детей. Здание получило сильные повреждения, однако, по предварительным данным, никто не пострадал.