Украина сообщила о ранении двух своих военных под обстрелом в Донбассе

ВСУ: двое украинских военных получили ранения под обстрелом в Донбассе со стороны ДНР

Двое украинских военнослужащих получили ранения из-за обстрела со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) за минувшие сутки, 22 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).

По данным командования, за последний день интенсивность боевых действий в Донбассе резко возросла. Ополчение вело огонь из 120-милиметровых минометов, гранатометов, стрелкового оружия, а также применяло беспилотники для сброса снарядов с воздуха. Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвечали теми же средствами.

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Столкновения были зафиксированы, как на южных участках линии соприкосновения вблизи Азовского моря, так и на северных, под Новотошковским и Зайцево. «Двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинская помощь и они были эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья военных — удовлетворительное», — говорится в утренней сводке штаба.

При этом, как сообщили представители Луганска и Донецка в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в общей сложности 22 сентября со стороны ВСУ было выпущено около 90 снарядов, 69 — в Донецкой области, 21 — в Луганской. «Жертв среди мирных граждан за отчетный период не зафиксировано», — отмечают наблюдатели ДНР в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие обстреляли из крупнокалиберных минометов город Ясиноватая, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Несколько снарядов попали в санаторную школу-интернат, где обучаются 112 детей. Здание получило сильные повреждения, однако, по предварительным данным, никто не пострадал.