ЕС проследит за Польшей из-за закона о СМИ и проблем с американским телеканалом

Еврокомиссия: проследим за новым законом Польши о СМИ, запрещающим иностранцам владеть ими

Европейская комиссия проследит за тем, как развивается ситуация с новым польским законом о СМИ, который запрещает иностранцам владеть вещательными компаниями. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, цитату приводит Reuters.

Новый закон ограничивает деятельность медиакомпаний с долей иностранного капитала, превышающего 49 процентов. С проблемами в первую очередь столкнулся телеканал TVN24, принадлежащий американскому Discovery. В результате власти Польши все же выдали лицензию американскому СМИ.

Высший исполнительный орган ЕС поддержал решение Варшавы, добавив, что впредь будет следить за развитием событий в области СМИ.

Вместе с тем произошедшее вызвало и шквал критики: польские власти обвиняли в попытке ограничить свободу слова. Американские политики отмечали, что внедрение закона приведет к снижению инвестиционной активности в Польше.