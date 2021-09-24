Жириновский отказался от депутатского мандата в Югре

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от депутатского мандата думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) седьмого созыва. Об этом сообщили в пресс-службе окружного избиркома, пишет ТАСС.

Также в избирательную комиссию Югры поступило заявление от депутата Тюменской областной думы Артема Зайцева, который отказался от мандата депутата думы.

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По данным пресс-службы, мандат лидера ЛДПР перейдет председателю фракции партии в Югре Виктору Сысуну.

Ранее Владимир Жириновский отказался от депутатского мандата в Госсовете Чувашии. Он был отдан Константину Степанову. В ЦИК уточнили, что основанием этому послужило личное заявление лидера ЛДПР, который отказался от мандата Госсовета Чувашии в связи с избранием его в качестве депутата Государственной Думы.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. По итогам обработки 100 процентов протоколов партия «Единая Россия» побеждает с результатом 49,82 процента голосов. Второе место занимает КПРФ, набравшая 18,93 процента голосов. Далее следуют ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).