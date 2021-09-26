Женщина умерла во время двухчасового ожидания записи к врачу

В Великобритании мать двоих детей умерла, во время того, как ждала записи на прием к врачу около двух часов, сообщили ее родственники Daily Mail.

По их словам, 55-летняя женщина хотела попасть на прием к терапевту после появления признаков затрудненного дыхания. Пока она ждала вызов, который длился чуть менее двух часов, британка потеряла сознание на глазах у своего 28-летнего сына. В итоге медики приехали к ней домой и сделали ей искусственное дыхание, однако женщину не удалось спасти.

«Она "висела" на телефоне с 8:30 до 10:15, пытаясь дозвониться. Батарея ее телефона разрядилась во время разговора, и ей пришлось перезвонить и снова встать в очередь. Она прошла, когда мама упала в обморок, и администратор сказала, что врач может перезвонить ей в 11:30», — рассказала дочь погибшей.

Телефонная линия отделения общей практики, куда пыталась дозвониться женщина, предупреждает о том, что при ответе на звонки могут быть задержки. Также сообщается, что при угрозе жизни или необходимости неотложной медицинской помощи необходимо повторно набрать 999.

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